Минобороны хочет ставить приговоренных к реальным срокам на особый воинский учет

На портале нормативно-правовых актов появился проект постановления, разработанный Минобороны и посвященный военнобязанным россиянам в местах отбывания уголовного наказания.

Министерство намерено отменить действующее положение законодательства, согласно которому приговоренные судом заключенные не состоят на воинском учете. Чиновники хотят ставить их на особый воинский учет в пенитенциарных учреждениях. Заниматься этим, по мысли авторов документа, должны администрации колоний и тюрем вместе с сотрудниками военкоматов.

Ведомство предлагает ставить отбывающих сроки на особый учет и снимать с него без посещения военкоматов. Предполагается, что сверка списков особого воинского учета и документов воинского учета военкоматов будет производиться как минимум раз в год.

Фото: ЗАКС.Ру