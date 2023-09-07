В Ленобласти сменили главу комитета по природным ресурсам

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил Федора Стулова временно исполняющим обязанности главы комитета по природным ресурсам. Куда перейдет прежний председатель комитета, неизвестно.

"Распоряжением Александра Дрозденко Федор Стулов назначен временно исполняющим обязанности председателя комитета по природным ресурсам Ленобласти", — рассказали в Telegram-канале администрации региона.

Стулов до последнего времени возглавлял дирекцию "Особо охраняемых природных территорий".

Ранее 47news сообщал о том, что Дрозденко отправил в отставку главу комитета Дениса Беляева и его первого заместителя Николая Волчуга. По информации портала, это произошло из-за раздоров между обоими чиновниками.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"