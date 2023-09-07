Доход Петербурга в 2023 году должен вырасти до 1,093 трлн рублей

Комитет финансов Петербурга подготовил проект закона по корректировке бюджета города на 2023 год. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации.

Согласно проекту закона, доход города с 2023 году вырастет с 1,048 трлн рублей до 1,093 трлн рублей. Расходы тоже вырастут с 1,195 трлн до 1,202 трлн рублей.

Так дефицит бюджета составит 109 млрд рублей. Изначально он планировался на уровне 146 млрд рублей.

Данные по плановым 2024 и 2025 годам тоже изменятся. В частности, доходы бюджета должны вырасти до 1,141 трлн рублей (до этого 1,137 трлн рублей) и до 1,194 трлн рублей (до этого 1,187 трлн рублей) соответственно.

Из законопроекта следует, что в 2024 году расходы увеличатся с 1,176 трлн рублей до 1,180 трлн рублей, а дефицит составит 38,9 млрд вместо 38,8 млрд рублей. В 2025 году расходы должны вырасти с 1,233 трлн рублей до 1,239 трлн рублей, а дефицит составит до 45,6 млрд рублей вместо 46 млрд рублей.

София Саттарова / Фото: Pixabay