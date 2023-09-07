После отравления в петербургской школе госпитализированы 13 человек

Петербургское управление Роспотребнадзора сообщило 7 сентября о состоянии учеников и сотрудников школы № 608, у которых зафиксировано пищевое отравление. Как уточнили в санитарной службе, большинству пострадавших потребовалась госпитализация.

"В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся <...> управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование", — рассказали в ведомстве.

В связи с отравлением в городские стационары доставили 13 человек. Питанием школу снабжает АО "Комбинат питания "Кировский", уточнили в Роспотребнадзоре. В школе организовали противоэпидемические мероприятия, проводится лабораторное обследование учеников и преподавателей, а вместе с ними и сотрудников пищевого комбината.

В Главном следственном управлении СК по Петербургу сообщили об организации доследственной проверки в связи с инцидентом. По ее результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в силовом ведомстве.

Фото: ЗАКС.Ру