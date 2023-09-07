Двое детей погибли на "Скандинавии" после наезда фуры на группу велосипедистов

В ДТП на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти погибли двое детей, еще семь человек пострадали. Причиной инцидента послужил наезд фуры на группу велосипедистов, следовавшую по обочине.

"Из девяти пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия" один — взрослый, остальные восемь ― дети. Из восьми пострадавших детей ― двое погибших. Сейчас принимается решение о госпитализации", — сообщил Telegram-канал администрации Ленобласти со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

На место происшествия направлены бригады скорой помощи из больниц Ленобласти и Петербурга, также высланы два вертолета. Пострадавших готовы принять в областных клинической и детской клинической больницах.

Инцидент произошел близ развязки на поселок Огоньки, информация о происшествии поступила в полицию в 10:45. "По предварительным данным фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения", — сообщили в региональном ГУ МВД. Обстоятельства происшедшего выясняются.

UPD: Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на ГУ МВД по региону, причиной послужил наезд фуры на машину сопровождения, которую отбросило на группу велосипедистов. По словам директора школы-интерната "Олимпийский резерв" Вячеслава Ванжина, в заезде участвовали девочки 14-15 лет под руководством 69-летнего тренера.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ "ВКонтакте" (скриншот видео)