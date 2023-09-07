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Новости 17:59

Смольный не будет проводить военный парад на 80-летие снятия блокады

фото ЗакС политика Смольный не будет проводить военный парад на 80-летие снятия блокады

Петербургское правительство решило не проводить 27 января будущего года военный парад на Дворцовой площади к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщается на сайте Смольного, об этом чиновников попросило Минобороны.

Однако, как объявил губернатор Александр Беглов, пустовать главная площадь мегаполиса в памятную дату не будет.

"Комитету по законности и Комитету по молодежной политике дано поручение организовать 27 января на Дворцовой площади выставку военной ретро-техники", - рассказал глава города.

Оргкомитет по подготовке к 80-летию полного освобождения города возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ожидается, что к юбилею знакового события в Петербурге проведут 130 событий. Из них 23 организует Смольный.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Матвиенко Валентина Ивановна




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