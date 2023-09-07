Из-за давки возле "Технологического института" пешеходам дали больше места

В Петербурге на несколько метров перенесли строительные леса возле ремонтируемой станции метро "Технологический институт". Это сделало менее напряженным пешеходный переход возле дома №30 по Московскому проспекту, на котором стало скапливаться критическое количество пешеходов в ожидании зеленого света.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на ГИБДД, после жалоб строительные леса отодвинули на несколько метров.

Несколько дней из-за ведущихся работ тротуар регулярно переполнялся людьми: зеленый свет для пешеходов здесь зажигается редко и ненадолго. По причине нехватки места некоторые перепрыгивали через забор и бежали поперек опасного перекрестка.

Фото: ЗАКС.Ру