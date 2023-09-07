В Москве по делу о госизмене осудили 21-летнего студента

Мосгорсуд приговорил к шести годам колонии строгого режима Глеба Вердияна. Его признали виновным в приготовлении к государственной измене (ст. 275 УК с применением ч. 1 ст. 30 УК), передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фигурант также должен будет заплатить в бюджет 200 тысяч рублей штрафа. Ограничение свободы после освобождения составит для него один год. подробности дела не раскрываются.

"Медиазоне"*, как утверждается на ее сайте, удалось идентифицировать личность осужденного. Согласно сведениям издания, речь идет о 21-летнем студенте Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ). Таким образом, Вердиян - самый юный среди россиян, о приговорах которых по статье о госизмене известно публично.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру