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Новости 19:48

Центробанк продлил ограничения на снятие валюты еще на полгода

фото ЗакС политика Центробанк продлил ограничения на снятие валюты еще на полгода

Банк России продлил существующие ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта следующего года, о чем сообщает сайт регулятора. Действующие специальные правила объясняются последствиями западных санкций: из-за них РФ до сих пор не имеет возможности закупать наличную валюту.

Россияне, открывшие валютный вклад до 9 марта прошлого года, по-прежнему могут снимать валюту в размере до 10 тысяч долларов. Средства сверх этой суммы можно получить только в рублях.

Банкам все так же запрещено брать с граждан комиссию при выдаче наличной валюты.

Юрлицам-нерезидентам в ближайшие полгода нельзя будет получить в наличной форме доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены. 

Впервые ограничения были введены на фоне серьезного ослабления рубля, случившегося сразу после начала военной спецоперации.

фото: pixabay


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