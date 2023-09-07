Центробанк продлил ограничения на снятие валюты еще на полгода

Банк России продлил существующие ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта следующего года, о чем сообщает сайт регулятора. Действующие специальные правила объясняются последствиями западных санкций: из-за них РФ до сих пор не имеет возможности закупать наличную валюту.

Россияне, открывшие валютный вклад до 9 марта прошлого года, по-прежнему могут снимать валюту в размере до 10 тысяч долларов. Средства сверх этой суммы можно получить только в рублях.

Банкам все так же запрещено брать с граждан комиссию при выдаче наличной валюты.

Юрлицам-нерезидентам в ближайшие полгода нельзя будет получить в наличной форме доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены.

Впервые ограничения были введены на фоне серьезного ослабления рубля, случившегося сразу после начала военной спецоперации.

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