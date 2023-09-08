В российских регионах начались выборы

Первый день выборов стартовал 8 сентября в ряде регионов России. Всего Единый день голосования развернется до конца недели в 85 субъектах страны, в части из которых процедура будет однодневной, а в части продлится с пятницы по воскресенье.

В нынешнюю кампанию состоятся выборы 21 главы регионов, включая выборы мэра Москвы. Также россиянам предстоит выбирать депутатов местных Заксобраний и муниципальных депутатов. Кроме того, в текущий ЕДГ пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Всего в ближайшие три дня развернется 4 270 избирательных кампаний по замещению 33 тысяч мандатов и выборных должностей. Участие в выборах принимает более 81 тысячи кандидатов, из которых свыше 70 тысяч избираются от 20 политических партий, передает ТАСС. Остальные кандидаты являются самовыдвиженцами.

Избирательные участки закроются 10 сентября в 20:00 по местному времени.

Фото: ЗАКС.Ру