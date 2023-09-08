Россияне стали чаще обращаться к Москальковой

За первые шесть месяцев 2023 года в аппарат уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой поступило свыше 43 тысяч жалоб от жителей страны, сообщил 8 сентября ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы. Это почти на четверть больше, чем поступило за аналогичный период прошлого года.

"За шесть месяцев 2023 года в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ поступило 43 106 обращений, что на 22,3 % больше, чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в материалах омбудсмена.

Через интернет-приемную к уполномоченной поступило 16,1 тысячи обращений, еще 13,4 тысячи россиян воспользовались горячей линией. Помимо этого, 814 жалоб были зарегистрированы при личном приеме, а четыре жалобы были получены из СМИ.

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"