Экс-замначальника УМВД по Калининскому району объяснит суду происхождение средств на квартиры и машину

Приморский районный суд назначил предварительное заседание по иску к бывшему замначальника УМВД по Калининскому району Ксении Кокониной. В конце ноября 2022 года она была уволена из полиции за подачу недостоверных сведений о доходах и имуществе, сообщили 8 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как показала проверка, в собственности у Кокониной имеются две квартиры и автомобиль Porsche Cayenne. Общую стоимость имущества бывшей сотрудницы полиции оценили в 34,6 миллиона рублей. При этом ее общий доход с 2016 по 2021 год составил 6,5 миллиона рублей, а доход мужа с 2016 по 2018 год (в этом году он скончался) оказался менее 1,5 миллионов рублей, уточнили в судебной пресс-службе.

В прокуратуре Коконина заявила, что машину получила за счет сдачи в Trade-in предыдущего Porsche вместе с шестью миллионами рублей, якобы обнаруженными ей в квартире после смерти супруга. По ее версии, муж безвозмездно получил эти деньги от друга. Одна квартира, по утверждению бывшей полицейской, была приобретена на накопления с привлечением ипотеки, вторая — также с использованием ипотеки, но с привлечением накоплений матери.

В свою очередь, в прокуратуре усомнились в возможности матери полицейской скопить 2,3 миллиона рублей при общем доходе с 2014 по 2021 год в размере 2,9 миллиона рублей. Там же отметили, что свидетели меняли показания, а друг мужа не смог объяснить, откуда взял шесть миллионов рублей.

Прокуратура добивается обращения машины и обеих квартир в доход государства. Решение по иску вынесет суд.

Фото: ЗАКС.Ру