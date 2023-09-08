Жителей Ленобласти призвали голосовать на "Госуслугах" за подключение к мобильному интернету

У жителей Ленинградской области остались последние дни для того, чтобы успеть проголосовать за подключение своего населенного пункта к мобильному интернету, рассказали 8 сентября в региональном комитете цифрового развития. Срок истекает в воскресенье, 10 сентября.

"До 10 сентября жители региона могут проголосовать за сёла и деревни, в которых нужен мобильный интернет", — сообщил Telegram-канал комитета.

Проголосовать за подключение населенного пункта к мобильному интернету можно на портале "Госуслуг". В качестве альтернативного варианта желающим предложили направить письмо Почтой России в Минцифры.

К настоящему моменту наибольшее количество голосов набрали село Орлино в Гатчинском районе, деревня Лаврики во Всеволожском районе и железнодорожная станция Лужайка в Выборгском районе.

Фото: ЗАКС.Ру