Экс-глава псковского автопредприятия "полностью разочаровался" в "Единой России" и покинул ее

Бывший глава "Псковпассажиравтотранса" Сергей Иванов написал заявление о выходе из "Единой России", сообщил псковский политик Николай Кузьмин ("Яблоко") в своем Telegram-канале. Основанием для выхода из партии Иванов указал "полное разочарование" в ее деятельности.

"Не вижу никаких действий партии, направленных на улучшение жизни граждан России и конкретно Псковской области. Все мероприятия, в которых меня приглашали участвовать, были направлены только на обслуживание действующей власти и самой партии", — говорится в опубликованным Кузьминым заявлении.

Иванов заявил о нежелании находиться в рядах единороссов и попросил исключить его из партии. К заявлению он приложил пластиковую карту члена "ЕР".

Заявление датировано 7 сентября. В "Единой России" Иванов состоял с 2010 года. Должность и.о. главы "Псковпассажиравтотранса" он занял в феврале 2021 года.

Фото: ЗАКС.Ру