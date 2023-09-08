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Новости 13:49

Приставы за долги лишили 1,7 тысячи петербуржцев права управлять транспортом

фото ЗакС политика Приставы за долги лишили 1,7 тысячи петербуржцев права управлять транспортом

За первые семь месяцев 2023 года судебные приставы в Петербурге ограничили в праве вождения транспорта более 2,5 тысяч должников. В отношении большинства из них ограничительные меры действуют и сейчас.

"В настоящий момент действует 1 769 постановлений о временном ограничении на пользование должниками специальным правом, из них 1 078 постановлений касается неплательщиков алиментов", — сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Всего на начало июля на исполнении приставов имелось приблизительно 2 540 производств с применением меры временного ограничения в пользовании специальным правом. Из них 1 897 производств были связаны с невыплатой алиментов. Чтобы вернуть себе возможность вождения, должники погасили долгов на 73 миллиона рублей, из которых 71 миллион рублей был связан с долгами по алиментам.

Фото: ЗАКС.Ру


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