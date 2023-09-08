Приставы за долги лишили 1,7 тысячи петербуржцев права управлять транспортом

За первые семь месяцев 2023 года судебные приставы в Петербурге ограничили в праве вождения транспорта более 2,5 тысяч должников. В отношении большинства из них ограничительные меры действуют и сейчас.

"В настоящий момент действует 1 769 постановлений о временном ограничении на пользование должниками специальным правом, из них 1 078 постановлений касается неплательщиков алиментов", — сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Всего на начало июля на исполнении приставов имелось приблизительно 2 540 производств с применением меры временного ограничения в пользовании специальным правом. Из них 1 897 производств были связаны с невыплатой алиментов. Чтобы вернуть себе возможность вождения, должники погасили долгов на 73 миллиона рублей, из которых 71 миллион рублей был связан с долгами по алиментам.

Фото: ЗАКС.Ру