Пожар в петербургской школе привлек внимание прокуратуры

В среднеобразовательной школе Петербурга № 664 по адресу проспект Ударников, 17, к. 2, днем 8 сентября вспыхнул пожар.

Как сообщает региональный главк МЧС, на третьем этаже загорелось три погонных метра электропроводки. На ликвидацию пожара ушло чуть более получаса. Из здания на близлежащий стадион эвакуировали 489 человек. С огнем боролись при помощи четырех пожарных расчетов.

Происшествием заинтересовалась прокуратура Красногвардейского района. По ее сведениям, на третьем этаже воспламенился линолеум. Обошлось без пострадавших. Надзорное ведомство намерено проверить то, как в школе исполняются требования противопожарной безопасности.

фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга