ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:50

Официального представителя Кадырова в Калининграде отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Официального представителя Кадырова в Калининграде отправили в СИЗО

Суд в Москве постановил заключить под стражу представителя главы Чечни в Калининграде Альберта Романова, о чем сообщает ТАСС. Чиновник фигурирует в деле бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

По версии следствия, Романов выступал посредником в особо крупном взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Деньги передавались Золотаревой и ее коллегам по судебной системе Ростовской области.

Подробности дела не раскрываются. Правоохранительные органы относительно него пока не дают официальных комментариев.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама