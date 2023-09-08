Официального представителя Кадырова в Калининграде отправили в СИЗО

Суд в Москве постановил заключить под стражу представителя главы Чечни в Калининграде Альберта Романова, о чем сообщает ТАСС. Чиновник фигурирует в деле бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

По версии следствия, Романов выступал посредником в особо крупном взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Деньги передавались Золотаревой и ее коллегам по судебной системе Ростовской области.

Подробности дела не раскрываются. Правоохранительные органы относительно него пока не дают официальных комментариев.

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