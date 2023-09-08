Бастрыкин заинтересовался неблагоприятной обстановкой в петербургском детдоме

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал о нарушениях в деятельности одного из детских домов. На них высокопоставленному силовику пожаловались через социальные сети. Авторы сообщений указывают на склонность воспитанников учреждения, координаты которого не озвучиваются, к противоправным действиям.

Заявители утверждают, что детдомовцы регулярно конфликтуют между собой. Одно из таких столкновений привело к побегу несовершеннолетней, которая впечатлилась увиденной дракой. Наконец, обращения гласят, что учреждение отличается неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями. Написавшие Бастрыкину отмечают, что администрация детдома не имеет привычки реагировать на жалобы.

Управление СК по Петербургу начало процессуальную проверку полученных сведений. Глава ведомства поручил доложить о ее итогах.

фото: пресс-служба СК