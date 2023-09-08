Движение по набережной Черной речки закроют на месяц

Дорожные работы на набережной Черной речки в Петербурге потребуют закрытия движения на наиболее протяженном ее отрезке в период с 10 сентября по 12 октября. Транспорт не пропустят на участке от Выборгской набережной до Торжковской улицы, о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Движение вдоль Черной речки одностороннее.

Помимо этого ограничения, наиболее длительными на ближайшее время станут закрытие Левашовского шоссе на участке от завода Hyundai до Горского шоссе (с 10 сентября по 6 октября), закрытие всей Учхозной улицы в Пушкине (с 12 сентября по 10 октября) и закрытие участка дороги возле дома № 21 по проспекту Передовиков (с 11 сентября по 1 октября). В последнем случае причиной послужила установка светофора.

Фото: ЗАКС.Ру