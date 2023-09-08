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Новости 19:02

Милонов получил звание лейтенанта

фото ЗакС политика Милонов получил звание лейтенанта

Избранный от Петербурга и регулярно бывающий в зоне военной спецоперации депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил о получении звания лейтенанта армии.

По словам парламентария, соответствующий приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу еще в конце июня. Новостью Милонов поделился в эфире программы "Соловьев live".

"Не заочно получил, а находясь в рядах Вооруженных сил Российской Федерации", - уточнил политик, добавив, что "перескочил" звание прапорщика в силу наличия высшего образования.

Депутат время от времени публикует фото и видео со своим участием, на которых он в обмундировании обращается с военной техникой. На спецоперации единоросс позиционирует себя как доброволец с позывным Густав.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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