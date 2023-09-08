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В Петербурге вынесли приговор женщине, напавшей на полицейского

фото ЗакС политика В Петербурге вынесли приговор женщине, напавшей на полицейского

Невский районный суд Петербурга приговорил местную жительницу Ларису Чернышеву к 35 тысячам рублей из-за ее стычки с сотрудником полиции, имевшей место в мае нынешнего года. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, женщину наказали за нападение на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) и оскорбление его достоинства (ст. 319 УК).

Согласно фабуле дела, в день совершения преступления фигурантка находилась на улице Бабушкина в нетрезвом виде. Правоохранитель потребовал от нее прекратить нарушать общественный порядок. Вместо этого женщина сорвала лацкан с формы полицейского и нецензурно оскорбила его в присутствии других людей.

Чернышева признала вину и раскаялась в содеянном.

Фото: ЗАКС.Ру


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