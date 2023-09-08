Иноагентами объявили солиста "Порнофильмов" Котлярова* и публициста Мальгина**

Российский Минюст вечером 8 сентября добавил в актуальный перечень иностранных агентов новых физических лиц. В их число попали Владимир Котляров* (фронтмен рок-группы "Порнофильмы"), публицист Андрей Мальгин**, журналист и телеведущий Мумин Шакиров***, политик, общественный деятель Наталья Пелевина****, тульский депутат Ольга Подольская***** и историк Николай Митрохин******.

Новый статус Котляров* получил из-за открытой поддержки Украины, сотрудничества с террористическими организациями и публикации тех данных о военной спецоперации, которые не совпадают с официальной информацией от Минобороны.

"Участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Осуществляла деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов" - таким образом говорится в пресс-релизе уже о Пелевиной****.

На аналогичные черты поведения чиновники сослались, включая в свой список Шакирова***.

*Минюст внес Владимира Котлярова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Андрея Мальгина в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Мумина Шакирова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Наталью Пелевину в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Ольгу Подольскую в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Николая Митрохина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру