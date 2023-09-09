Володин рассказал о невостребованности французского вина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил эффективность повышенных таможенных пошлин, введенных Россией против ввоза вин из так называемых недружественных государств. Мера была принята 1 августа, и с тех пор, по информации депутата, "результат не заставил себя ждать".

Володину известно, что из-за российской таможенной политики Франция и Евросоюз потратили 200 млн евро на вырубку виноградников: политик объясняет это падением спроса на французское вино.

"Французские и европейские власти сами себя наказали. Но это их выбор. Все возможности для взаимовыгодного сотрудничества у них были, но они предпочли незаконные санкции в отношении России", - гласит вывод единоросса, изложенный в его Telegram-канале.

Одновременно с этим Володин наблюдает успехи российской винодельческой отрасли. Имеющаяся у депутата статистика гласит, что сбор винограда демонстрирует рост на уровне 18%, а производство вина - рост на уровне 8%.

фото: Telegram-канал Вячеслава Володина