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Новости 13:30

Новгородское "Яблоко" заметило подозрительную ночную активность на УИКах

фото ЗакС политика Новгородское "Яблоко" заметило подозрительную ночную активность на УИКах

Представительница новгородского отделения "Яблока" Ксения Черепанова рассказала о нарушениях в работе избирательных комиссий во время начавшегося накануне трехдневного голосования. 

По ее наблюдениям, после 20 часов вечера участки №1105, 1106 и 1114, расположенные в здании школы, не были закрыты и туда проникали посторонние люди. Между тем, согласно закону, помещения на ночь должны опечатываться и охраняться полицейскими, отметила Черепанова в своем Telegram-канале.

"Поздно вечером заходили неизвестные люди. Что они там делали? У меня нет хорошего ответа на этот вопрос", - отметила политик.

Ее партия намерена подавать жалобу в связи с ночной активностью на УИКах и добиваться отмены результатов выборов на таких участках.

Фото: ЗАКС.Ру


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