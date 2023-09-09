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Новости 16:30

Троих петербуржцев будут судить по делу о хищении 90 млн рублей у пенсионеров

фото ЗакС политика Троих петербуржцев будут судить по делу о хищении 90 млн рублей у пенсионеров

Следственный комитет закончил расследовать и передал в суд дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), возбужденное против троих петербуржцев. Ущерб от их действий оценивается более чем в 90 млн рублей, сообщает региональное управление ведомства.

Силовики установили, что злоумышленники действовали от имени трех потребительских кооперативов, своими названиями связанных с Северо-Западным федеральным округом. Им удалось заключить договоры внесения добровольных взносов и договоры передачи личных сбережений пайщиков более чем со ста гражданами. Важнейшим условием договора было начисление доходности, однако этого обязательства фигуранты не выполнили и выполнять не собирались.

Таким образом у контрагентов, главным образом пожилого возраста, были похищены личные средства. СК арестовал имущество обвиняемых на сумму 280 млн рублей. Дело рассмотрит Красногвардейский районный суд.

Фото: ЗАКС.Ру


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