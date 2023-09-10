Услугами Пулково в летний период воспользовались 8,4 миллиона пассажиров

Петербургский аэропорт Пулково сохранил по итогам летнего сезона второе место в России по пассажиропотоку, уступив только московскому аэропорту Шереметьево. Всего за прошедшие четыре месяца его услугами воспользовались 8,4 миллиона человек, большинство из них летели внутренними рейсами.

"С мая по август 2023 года аэропорт Пулково обслужил более 8,4 миллиона человек. Показатель на 13 % превышает пассажиропоток за аналогичный период 2022 года", — рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсами по России воспользовались семь миллионов человек, самыми популярными направлениями оказались Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Новосибирск. В случае с международными направлениями чаще всего пассажиры летели в Анталью, Стамбул, Минск, Ереван и Дубай, всего Пулково обслужило 1,4 миллиона пассажиров зарубежных рейсов.

Пик пассажиропотока пришелся на 18 августа, когда услугами аэропорта воспользовались свыше 81 тысячи пассажиров. Это абсолютный рекорд для Пулково, сообщили в пресс-службе.

Фото: ЗАКС.Ру