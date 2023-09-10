Евросоюз запретил россиянам ввозить автомобили и гаджеты

Россияне не имеют права ввозить на территорию Европейского Союза личные вещи и транспортные средства, сообщил 10 сентября РБК со ссылкой на разъяснения Еврокомиссии. Последняя таким образом подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которому въезд в ЕС на зарегистрированных в стране автомобилях рассматривается как незаконный импорт.

Как следует из разъяснений Еврокомиссии, требования действительны безотносительно того, "используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях". При этом не имеет значения срок, на который ввозится зарегистрированный в России автомобиль, и используемая для этого таможенная процедура.

Также Еврокомиссия отрицательно ответила на вопрос о том, могут ли россияне ввозить на территорию ЕС некоторые категории личных вещей. Под угрозой изъятия оказались мобильные телефоны и ноутбуки, косметика и чемоданы, драгоценные и полудрагоценные камни, шампуни, яхты и прочее.

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