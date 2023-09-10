Житель Татарстана задержан за слова о бомбе в ресторане на Невском проспекте

Полиция вечером в субботу задержала нетрезвого гражданина по подозрению в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в центре Петербурга, рассказали в ГУ МВД по региону. Звонок с сообщением об угрозах поступил от сотрудника зала-ресторана на Невском проспекте, 96.

Как следует из сообщения ведомства, около половины девятого вечера в полицию поступил звонок от администратора ресторана с рассказом о том, что в заведение пришел неизвестный и заявил о заложенной бомбе. Прибывший наряд задержал 28-летнего жителя Татарстана.

Задержанного доставили в отдел полиции № 78, где на него составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). В ходе осмотра помещения взрывчатых веществ не обнаружили, эвакуация посетителей не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру