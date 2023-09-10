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Новости 15:22

Беглов прибыл с визитом в Ашхабад

фото ЗакС политика Беглов прибыл с визитом в Ашхабад

Губернатор Александр Беглов прибыл во главе делегации правительства Петербурга с визитом в столицу Туркменистана Ашхабад, сообщила 10 сентября его пресс-служба. Планируется, что визит поспособствует укреплению сотрудничества сторон в экономической, гуманитарной и социальной сферах.

В Туркменистане Беглов должен встретиться с главой страны Сердаром Бердымухамедовым и его отцом, национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым. Также запланированы встречи петербургского губернатора с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым и российским послом Иваном Волынкиным.

В ходе визита Беглов посетит новый город Аркадаг и подпишет с его главой соглашение о сотрудничестве, а также встретится с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Туркменистане.

Фото: ЗАКС.Ру


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