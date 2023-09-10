ЦИК объяснил ошибкой персонала преждевременную публикацию результатов выборов в Якутии

Публикация первых итогов голосования на выборах главы Якутии до закрытия всех избирательных участков произошла по вине системного администратора, передает 10 сентября ТАСС позицию Центризбиркома. Согласно заявлению, сотрудник не учел тот факт, что территория республики разделена между тремя часовыми поясами и что когда часть избирательных участков уже закрылась, другая продолжала работать.

"В ходе ввода данных по уже закрытым избирательным участкам один из системных администраторов ошибочно нажал кнопку "разместить", что привело к преждевременному отображению результатов голосования на экране информационного центра", — заявили в Центризбиркоме.

По заявлению ЦИК, искажений непосредственно в опубликованных цифрах не было. К настоящему времени все избирательные участки Якутии закрылись и предварительные результаты по ним отображаются верно.

Ранее РИА "Новости" опубликовало предварительные данные голосования по выборам главы Якутии, согласно которым по итогам обработки 0,37 % протоколов лидировал действующий глава республики Айсен Николаев. Информация была выпущена в 13:37 по московскому времени, то есть за 23 минуты до официального закрытия участков во всей республике.

Фото: ЗАКС.Ру