Петербуржцев позвали высказаться о благоустройстве парка Малиновка

Администрация Красногвардейского района позвала петербуржцев принять участие в общественном обсуждении реконструкции парка Малиновка. Мероприятие состоится на следующей неделе в доме молодежи "Квадрат".

"Приглашаем жителей на встречу с проектировщиками, чтобы обновленный парк соответствовал интересам жителей Ржевки-Пороховые", — говорится в сообщении, размещенном в официальном сообществе администрации района во "ВКонтакте".

Для участия в обсуждении потребуется обязательная предварительная регистрация. Само мероприятие состоится 12 сентября, начало в 20:00.

Намеченная дискуссия будет уже второй по счету, первая прошла 18 августа. Реконструкция парка намечена на 2025 год, подготовительные работы к ней уже начались.

Фото: Красногвардейский район Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте"