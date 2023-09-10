Три автобусных маршрута изменятся из-за строительства метро в Приморском районе

Три автобусных маршрута изменят трассы следования в связи со строительством станции метрополитена в Приморском районе Петербурга, рассказали в "Организаторе перевозок" 10 сентября. Речь идет об автобусах №№ 126, 279 и 294.

Транспорт пойдет по новым путям следования с понедельника, 11 сентября. Ориентировочно, изменения будут сохраняться в течение почти трех лет — вплоть до 26 июня 2026 года.

Автобус № 126 будет ходить от метро "Старая Деревня" до Камышовой улицы, а затем по ней через Яхтенную улицу по Богатырскому проспекту, по Туристской улице и далее по действующему маршруту к точке отправления. Автобус № 279 будет ходить от Мебельной до туристской улицы, далее по ней, по Богатырскому проспекту, Яхтенной и Камышовой улицам, а затем по действующей трассе до метро "Удельная". Наконец, автобус № 294 будет стартовать от метро "Старая Деревня" и двигаться до Богатырского проспекта, далее по нему, по Яхтенной и Камышовой улицам и затем по существующей трассе до конечной остановки "Ручьи" и обратно.

Фото: ЗАКС.Ру