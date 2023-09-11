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На выборах мэра Собянин превзошел результат Лужкова двадцатилетней давности

фото ЗакС политика На выборах мэра Собянин превзошел результат Лужкова двадцатилетней давности

Центризбирком подвел итоги трехдневных выборов мэра Москвы, которые проводились в том числе способом дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

После обработки ста процентов бюллетеней действующий глава города Сергей Собянин победил с результатом 76,39%. Его соперники набрали в разы меньше голосов. Леонид Зюганов от КПРФ получил 8,11%, Борис Чернышов от ЛДПР - 5,61%, Владислав Даванков от "Новых людей" - 5,34% и справедливоросс Дмитрий Гусев - 3,93%.

65-летний Собянин, руководящий городом с 2010 года, впервые баллотировался от "Единой России".

В последний раз победа со столь высоким результатом на выборах столичного мэра случилась в 2003 году, когда Юрий Лужков набрал 74,83%.

Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram


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