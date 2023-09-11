"Яблоко" сообщило о прохождении своих кандидатов в четыре городских думы

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков подвел итоги выборов разного уровня, прошедших в России с 8 по 10 сентября. Представители его политической организации смогли пройти в четыре городских парламента. "Яблочники" получили мандаты в думах Великого Новгорода, Екатеринбурга, Ясногорска (Тульская область) и Краснокамска (Пермский край).

"Если нам получится этой избирательной кампанией спасти хотя бы одну человеческую жизнь – значит все, что мы – кандидаты, волонтеры, наблюдатели, избиратели – делали эти месяцы, было не зря", - прокомментировал результаты председатель партии Николай Рыбаков.

Показатель в Екатеринбурге почти в два раза превзошел цифру, полученную на предыдущих выборах. В Ясногорске кандидат от "Яблока" в своем пятимандатном округе получил 44% и занял первое место.

Фото: ЗАКС.Ру