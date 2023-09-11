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Новости 11:53

Медведев захотел приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом

фото ЗакС политика Медведев захотел приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на новейшее решение Евросоюза, накануне запретившего россиянам ввозить на свою территорию автомобили и смартфоны. В понимании бывшего президента россиянам откровенно указали на их второсортность. Запрет также напомнил ему о расизме.

Симметричных мер Медведев вводить не хочет. Вместо этого он счел разумным приостановку дипломатических отношений с ЕС.

Помимо официального разрыва отношений с Европой чиновник хочет вывезти из так называемых недружественных стран всех дипломатических сотрудников. Это способно посеять страх в головах западных чиновников, полагает Медведев.

"Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями", - написал он в своем Telegram-канале.

фото kremlin.ru


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