Бывший петербургский тюремщик получил условный срок за взятки от заключенного

Калининский районный суд Петербурга приговорил к четырем с половиной годам условного срока бывшего сотрудника СИЗО №5 (Арсенальная улица, 11Б) Шаруна Миттала. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в совершении коррупционных преступлений, а именно превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК).

Суд установил, что за незаконное вознаграждение фигурант позволял одному из заключенных проносить в колонию запрещенные предметы: в частности, мобильные телефоны и алкогольные напитки.

Криминальные эпизоды датируются осенью прошлого года. Общая сумма взяток от одного и того же арестанта превысила 65 тысяч рублей. На суде Миттал признал вину.

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