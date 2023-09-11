Губернатора Псковской области переизбрали с 86-процентным результатом

На завершившихся трехдневных выборах губернатора Псковской области победу вновь одержал действующий глава региона Михаил Ведерников. Результат оказался для него рекордным: 86,3% голосов.

Конкуренцию 48-летнему единороссу составили коммунист Петр Алексеенко, кандидат от ЛДПР Антон Минаков и кандидат от Партии роста Игорь Романов. "Яблоко" свою кандидатуру выдвигать не стало.

Ведерников управляет областью с 2017 года. На предыдущих выборах он набрал 70,68% голосов.

В Псковской области в ходе последней электоральной процедуры действовало дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

фото: kremlin.ru