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Новости 13:21

Суд закрыл дело сотрудника ФК "Зенит", наказанного за празднование чемпионства

фото ЗакС политика Суд закрыл дело сотрудника ФК "Зенит", наказанного за празднование чемпионства

Горсуд Петербурга рассмотрел жалобу сотрудника футбольного клуба "Зенит" Александра Румянцева на штраф, назначенный ему по "митинговой" статье 20.2.2 КоАП в связи с бурным празднованием чемпионства в Российской премьер-лиге. Штраф был выписан в августе Петроградским районным судом.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, взыскание в размере 60 тысяч рублей 11 сентября было отменено, а само административное дело прекращено из-за истечения сроков давности.

Горсуду предстоит также рассмотреть жалобы на аналогичные постановления, вынесенные в отношении ФК "Зенит" двумя районными судами. Правда, оспаривают их уже правоохранители.

Напомним, что вечером 13 мая автобус с игроками футбольной команды проехался по четырем районам города, делая остановки и вызывая интерес у болельщиков. Празднование победы в РПЛ в такой форме силовики восприняли как несанкционированное публичное мероприятие.

Фото: ЗАКС.Ру


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