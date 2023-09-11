Суд закрыл дело сотрудника ФК "Зенит", наказанного за празднование чемпионства

Горсуд Петербурга рассмотрел жалобу сотрудника футбольного клуба "Зенит" Александра Румянцева на штраф, назначенный ему по "митинговой" статье 20.2.2 КоАП в связи с бурным празднованием чемпионства в Российской премьер-лиге. Штраф был выписан в августе Петроградским районным судом.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, взыскание в размере 60 тысяч рублей 11 сентября было отменено, а само административное дело прекращено из-за истечения сроков давности.

Горсуду предстоит также рассмотреть жалобы на аналогичные постановления, вынесенные в отношении ФК "Зенит" двумя районными судами. Правда, оспаривают их уже правоохранители.

Напомним, что вечером 13 мая автобус с игроками футбольной команды проехался по четырем районам города, делая остановки и вызывая интерес у болельщиков. Празднование победы в РПЛ в такой форме силовики восприняли как несанкционированное публичное мероприятие.

Фото: ЗАКС.Ру