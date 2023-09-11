Бывший помощник главы Россельхознадзора получил 12 лет строгого режима

Суд в Москве приговорил к двенадцати годам колонии строгого режима бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Наттарова, о чем сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Бывшему госслужащему также придется выплатить штраф в размере 18,8 млрд рублей.

Фигуранта признали виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Вторая вмененная ему статья - развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 2 ст. 135 УК).

Время под следствием Наттаров провел, находясь под домашним арестом.

Фото: ЗАКС.Ру