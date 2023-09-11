В Россию собирается Ким Чен Ын

Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын совершит официальный визит в Россию. Произойти это должно в ближайшие дни, о чем сообщила пресс-служба Кремля.

Руководитель КНДР приедет по персональному приглашению президента Владимира Путина. В каком именно городе его примут, пока не уточняется.

В России Ким Чен Ын правит КНДР с 2011 года. Северная Корея стала первым из пяти государств в мире, которые признали законным присоединение к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей осенью прошлого года.

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