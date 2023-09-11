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Новости 15:20

В центре Москвы установили памятник Дзержинскому

фото ЗакС политика В центре Москвы установили памятник Дзержинскому

Возле московской штаб-квартиры Службы внешней разведки торжественно открыли памятник революционеру, главе ЧК Феликсу Дзержинскому, передает РИА "Новости". Вел церемонию директор СВР Сергей Нарышкин.

Высота монумента - два метра. Его автор - скульптор Владимир Иванов.

"Это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права", - произнес Нарышкин на церемонии.

Напомним, что после провала путча в августе 1991 год огромный памятник Дзержинскому на Лубянской площади был демонтирован. В 2010-х годах властями неоднократно поднимался вопрос о его возвращении.

фото: пресс-бюро СВР


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