На довыборах в Госдуму победило четыре единоросса

В России продолжают подсчитывать результаты единого дня голосования, в рамках которого было проведено более четырех тысяч избирательных кампаний. Центризбирком сообщил, что средняя явка (43,5%) стала самой высокой за последние шесть лет.

Среди прочего, с 8 по 10 сентября проводились довыборы четверых депутатов в Государственную думу. В каждом случае победил кандидат-единоросс.

От Карачаево-Черкесской республики в нижнюю палату избрался Солтан Узденов, от Крыма - Юрий Нестеренко, от Красноярского края - Сергей Еремин и от Липецкой области - Дмитрий Аверов.

Всего ЦИК получил 446 сообщения о возможных нарушениях на выборах.

Фото: ЗАКС.Ру