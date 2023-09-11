Депутат Рябоконь предложил ввести сертификаты для оплаты психологической помощи

Единоросс из петербургского парламента Андрей Рябоконь выступил с предложением создать систему специальных сертификатов, которыми можно было бы рассчитываться за услуги психотерапевтов.

Судя по новейшему сообщению в Telegram-канале депутата, свою идею он намерен обсудить с коллегами. Предполагается, что сертификаты будут иметь разный номинал.

Инициатива родилась из рассуждений о тяжелом психологическом состоянии российского общества. По словам Рябоконя, оно возникло из-за "неблагоприятной социально-политической и внешнеполитической обстановки". Законотворец считает, что сегодня в России нет хорошо работающей системы психологической помощи.

Фото: ЗАКС.Ру