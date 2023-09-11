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Новости 17:30

В окрестностях Финляндского вокзала на три недели ограничат движение

фото ЗакС политика В окрестностях Финляндского вокзала на три недели ограничат движение

Петербургская государственная административно-техническая инспекция объявила о новых вводимых ограничениях движения в городе. Наиболее близким к центру города местом, где движение транспорта будет затруднено, стали окрестности площади Ленина.

Ограничения введут на перекрестке Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева, а также на отрезке улице Академика Лебедева, соединяющем улицу Комсомола и Литейный мост. В обоих локациях дорожные работы пройдут с 12 сентября по 4 октября.

В Красносельском районе реконструкция светофора потребовала ограничить движение на углу проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа с 13 сентября по 6 октября.

Наиболее длительным ограничением станет полное закрытие движения по Цветочной улице на отрезке между Рощинской и Иркутской улицами: здесь работы продлятся до конца марта.

Фото: ЗАКС.Ру


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