Беглов: Многим людям в Европе напрочь отшибло память и совесть

Петербургский губернатор Александр Беглов посвятил большую часть своего еженедельного радиоэфира памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной, и в целом теме победы над германским нацизмом в 1940-е годы.

"Эта идеология возрождается в проявлениях русофобии, героизации нацистских преступников. Многим людям в Европе напрочь отшибло память и совесть", - заявил чиновник в авторской программе на "Радио России".

Беглов вновь напомнил о важности двух предстоящих событий - празднования 80-й годовщины со Дня освобождения Ленинграда от блокады и 80-летия со Дня Победы в ВОВ. Подготовка к первой из названных дат вошла в активную фазу.

27 января горожанам покажут тематический видеоспектакль на фасаде арки Главного штаба. В настоящее время ведется разработка логотипа, приуроченного к празднованию. Ожидается, что будут отобраны два наиболее удачных варианта, которые отправят на согласование с федеральным оргкомитетом.

Фото: ЗАКС.Ру