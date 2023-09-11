Милонов о чайлдфри: Сложности с материальным обеспечением - это полная глупость

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал результаты недавнего опроса ВЦИОМ, согласно которому более трети россиянок отказываются заводить детей по экономическим соображениям, а также в силу неблагоприятных жилищных условий. Для единоросса такие объяснения звучат как неубедительные отговорки.

"Сложности с материальным обеспечением — это полная глупость. Решение родить ребёнка принимается не от избытка денег, а от нормальных ценностей в голове. Нужно понимать, что счастье — это продолжение рода, это дети", - поделился он своим мнением с радиостанцией "Говорит Москва".

Главное, что двигает людьми в их отказе рожать детей, это эгоизм и инфантилизм, уверен законотворец. Причем больше всего претензий у него имеется к мужчинам с подобными установками. Для Милонова не желающий детей мужчина - не кто иной, как "духовный импотент".

Фото: ЗАКС.Ру