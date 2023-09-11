ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11 сентября, 19:51

Участники СВО получат из Ленобласти мобильные бани

фото ЗакС политика Участники СВО получат из Ленобласти мобильные бани

Правительство Ленобласти придумало новый способ помощи участникам военной спецоперации, находящимся в зоне боевых действий. Эксперимент с поставкой мобильных бань добровольцам и военнослужащим признали удачным, о чем сообщает пресс-служба администрации региона.

"Такие готовые бани мы уже привезли на пробу и теперь готовы поставить еще - они на платформах с колесами, их легко перемещать с места на место, топятся с улицы: залил воду, закинул дрова - и готово", - приводятся слова губернатора Александра Дрозденко.

С каждым днем приспособление становится все более актуальным: при установившихся температурах купаться в озере готовы немногие. Помимо бань, чиновники пообещали в ближайшее время передать в зону СВО теплые вещи и спецоборудование. Об этом Дрозденко рассказал участнику боевых действий с позывным "Сабля" во время личной встречи.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама