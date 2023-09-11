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Новости 11 сентября, 20:17

Петербургские градозащитники вызвали полицию из-за "погрома" в доме-памятнике

фото ЗакС политика Петербургские градозащитники вызвали полицию из-за "погрома" в доме-памятнике

В Петербурге начались несанкционированные строительные работы в доходном доме архитектора К.К. Шмидта (угол Херсонской улицы и Перекупного переулка), о чем 11 сентября сообщили в градозащитном сообществе SOS СПб СНОС.

Утверждается, что рабочие выламывают и утилизируют исторические окна-витрины на первом этаже. Происходящее активисты называют "погромом". На место происшествия вызвали полицию.

Дом Шмидта в стиле модерн, построенный в самом начале прошлого века, признан выявленным памятником регионального значения.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram


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