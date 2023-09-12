Самолет "Уральских авиалиний" сел на поле под Новосибирском

Лайнер Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск, совершил утром 12 сентября экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, сообщили в Росавиации. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

"Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали "Интерфаксу" в экстренных службах, причиной инцидента могли послужить проблемы с гидравликой шасси. "По уточненным данным, во время полета на борту критически упал уровень гидравлической жидкости. Передняя стойка шасси стала неуправляемой", — приводит слова собеседника информагентство.

В Росавиации объявили о создании комиссии для расследования причин и обстоятельств происшествия. Члены комиссии направились к месту посадки самолета.

Следственный комитет возбудил в связи со случившимся уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Воздушное судно эксплуатировалось с весны 2004 года, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. В "Уральских авиалиниях" он летал с 2013 года.

Фото: МЧС России/ Telegram (скриншот видео)