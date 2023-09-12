В Петербурге полиция накрыла подпольное казино

Сотрудники экономической полиции при поддержке спецполка петербургского Главка помешали работе подпольного казино на улице Есенина в Выборгском районе города, рассказали 12 сентября в ГУ МВД по региону. Игорные залы были оборудованы в трехкомнатной квартире.

К моменту появления полиции в помещении находились 12 клиентов и два администратора. В ходе обыска силовики изъяли 43 игровых автомата и дюжину компьютеров, приспособленных для проведения игр, а также 30 тысяч рублей выручки. Согласно оперативным данным, казино работало уже несколько месяцев, его средний ежедневный доход мог достигать 100 тысяч рублей.

"Для привлечения клиентов администраторы незаконного игорного заведения осуществляли рекламную рассылку через мессенджеры", — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Посетители и администраторы казино были доставлены в полицию для разбирательства. Первых отпустили после профилактической беседы, вторых передали следователям. Один из администраторов, 38-летний уроженец Архангельской области, был отпущен под подписку о невыезде после допроса в качестве подозреваемого.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти